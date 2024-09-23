В 7 лет преподавал в школе химию, а сейчас работает над секретным проектом: как живет 13-летний вундеркинд Александр Кравченко

Наталья Волкова

Вот таким родителям надо пособия и мат капитал платить, поддерживать семью, а не ублажать чурок с безголовыми выродками. А ведь они все в Москве, квартиры накупили, аулы свои перевезли, да еще и от государства деньги получают.Здорово госдура придумала.