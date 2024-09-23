В 7 лет преподавал в школе химию, а сейчас работает над секретным проектом: как живет 13-летний вундеркинд Александр Кравченко

О юном программисте узнали из шоу «Лучше всех» О юном Саше Кравченко публика узнала из шоу с Максимом Галкиным* «Лучше всех», где зрители знакомятся с юными гениями и талантами (недавно мы вспоминали о них в статье «Шоу „Лучше всех“ возвращается с новым ведущим: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет»).
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