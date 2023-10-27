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Ресторан в Америке начал штрафовать родителей, «которые не умеют воспитывать детей»

Ресторан в Америке начал штрафовать родителей, «которые не умеют воспитывать детей»

В штате Джорджия владельцы ресторана решили включать в счет взрослых гостей штраф, если их ребенок или дети ведут себя шумно, мешают посетителям и официантамРесторан в США начал штрафовать родителей за плохое поведение их детей.

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