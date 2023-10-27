Ресторан в Америке начал штрафовать родителей, «которые не умеют воспитывать детей»

В штате Джорджия владельцы ресторана решили включать в счет взрослых гостей штраф, если их ребенок или дети ведут себя шумно, мешают посетителям и официантамРесторан в США начал штрафовать родителей за плохое поведение их детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии