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Предания в День памяти преподобного Павла Фивейского 28 января укажут на то, что можно и нельзя делать в праздник

Предания в День памяти преподобного Павла Фивейского 28 января укажут на то, что можно и нельзя делать в праздник

Предания в День памяти преподобного Павла Фивейского 28 января укажут на то, что можно и нельзя делать в праздник AdministratorВ текущее воскресенье, 28 января 2024 года, Русская Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Павла Фивейского.

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