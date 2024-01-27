Предания в День памяти преподобного Павла Фивейского 28 января укажут на то, что можно и нельзя делать в праздник AdministratorВ текущее воскресенье, 28 января 2024 года, Русская Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Павла Фивейского.
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