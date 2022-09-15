Варшава вслед за Киевом подала иск против России в Международный суд ООН

МИД Польши в четверг, 15 сентября, сообщил, что страна подала в Международный суд ООН заявление о вступлении в процедуры, инициированные Украиной против России в споре об обвинениях, касающихся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, – сообщает ТАСС.