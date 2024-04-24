Завод Нижегородского получил регистрационное удостоверение на лекарство для лечения хронического болевого синдрома

ФГУП «Эндофарм» в короткие сроки осуществил фармацевтическую разработку лекарственного препарата «Налоксон + Оксикодон, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой» и провел комплекс необходимых доклинических и клинических исследований в рамках регистрации лекарственного препарата на территории Российской Федерации.