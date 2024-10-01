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Царьград

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Археологи РАН нашли клад с серебром Х века в Великом Новгороде

Археологи РАН нашли клад с серебром Х века в Великом Новгороде

В Великом Новгороде группа археологов откопала клад с серебром Х века Арабского халифата.Клад конца Х века с серебряными монетами Арабского халифата нашли археологи в Великом Новгороде.

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