Любопытно, однако

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  • игорь ягодин
    А проверить своих алкашей и наркоманов они не хотят!? Пьют, курят, матерятся, сало жрут и свинину шайтаны!Таджикистан хочет...
  • Alex Немо
    Включая тех кто непонятно какими способами умудрился получить российское гражданство едва говоря (но не понимая) русс...Таджикистан хочет...
  • Кошмар
    Ну да. Из жопы страну вытаскивать не каждый осилит. Можно и обкакаться. А у оппозиции всегда чистые штанишки.😀"Верните нам элит...

"Верните нам элиту 90-х, с ними было легче", - Россия стала пятой экономикой мира, это "печально", заявили в ЕС и США

"Верните нам элиту 90-х, с ними было легче", - Россия стала пятой экономикой мира, это "печально", заявили в ЕС и США

Politiki.net Коллективный Запад признал - договариваться с нынешней политической элитой - это вам не раздавать "ЦУ" младореформаторам эпохи президента Ельцина.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....не маленькие же уже гейропейцы)))))).....кушайте свои санкции полной ложкой)))))
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26 мин.
Леонид Попивняк
......да могли в 1996-м.....только ссыкотно стало......)))))
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25 мин.
Кошмар
Ну да. Из жопы страну вытаскивать не каждый осилит. Можно и обкакаться. А у оппозиции всегда чистые штанишки.😀
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14 мин.

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