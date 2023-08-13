"Верните нам элиту 90-х, с ними было легче", - Россия стала пятой экономикой мира, это "печально", заявили в ЕС и США

Politiki.net Коллективный Запад признал - договариваться с нынешней политической элитой - это вам не раздавать "ЦУ" младореформаторам эпохи президента Ельцина.
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