Американцы голосуют за уменьшение иммиграции

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США, заявил: "Настоящая угроза американской демократии заключается в том, что американские избиратели продолжают голосовать за сокращение иммиграции, а наши политики продолжают вознаграждать нас ее увеличением".
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