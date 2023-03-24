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Ирина Винер: «Мы уже слышали обращение Баха, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось как было»

Ирина Винер призвала дождаться результатов на фоне заявлений Томаса Баха. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.

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