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S&P at breakout area

S&P at breakout area

S&P at breakout area E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! alghss0m On the 4H timeframe, ES / S&P 500 futures are currently testing an important breakout area after a short-term shift in structure.

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