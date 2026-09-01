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Газета.ру

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Mash: в Екатеринбурге возник дефицит канистр для бензина

Mash: в Екатеринбурге возник дефицит канистр для бензина

В Екатеринбурге зафиксирован резкий дефицит канистр для хранения и перевозки топлива. Как выяснили корреспонденты Ural Mash, емкости для бензина практически исчезли из продажи в большинстве торговых точек города.

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