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Царьград

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Пытаются оправдать свои провалы: Русский посол жёстко ответил на выпады главы ФБР

Пытаются оправдать свои провалы: Русский посол жёстко ответил на выпады главы ФБР

Русский посол прокомментировал заявления из США о намерениях России повлиять на избирательные процессы в Штатах.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Как всегда ,жидко обосравшись,пытаются своим жидким дерьмом ,измазать других ,чтобы не чувствовать своей затхлой вони !
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16 час.

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