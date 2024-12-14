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Сладков заявил о "генеральском призыве" и новой реальности: "Ветераны СВО входят во власть"

Сладков заявил о "генеральском призыве" и новой реальности: "Ветераны СВО входят во власть"

То, о чём год назад говорили в Кремле, становится реальностью на наших глазах. Сладков заявил о "генеральском призыве" и новой реальности – то, что было редкость даже в Союзе, становится отличной практикой в современной России: "Ветераны СВО входят во власть".

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