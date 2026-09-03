Даниил Глейхенгауз: «Футбол в сто раз токсичнее фигурного катания. Читали, что фанаты Месси и Роналду друг другу пишут?»

Хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что футбол токсичнее фигурного катания. – В последние лет десять у фигурного катания сложился имидж токсичного вида спорта, в котором должна быть очень толстая шкура, которую никаким хейтом не пробьешь.