В ЦРУ призвали США пересмотреть внешнюю политику: «Все разваливается»

ВАШИНГТОН, 3 мая, ФедералПресс. США нарушили миропорядок, основанный на законах и правилах, агрессивно отреагировав на российскую спецоперацию на Украине, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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