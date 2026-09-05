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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суд ФИА отреагировал на обвинения Бриаторе в адрес одного из членов коллегии: «Во время слушания никаких возражений не было»

Международный апелляционный суд ФИА выпустил заявление в связи со словами исполнительного консультанта «Альпин» Флавио Бриаторе.

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