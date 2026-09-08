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Правительство разрешило сотрудникам почты использовать антидроновые средства

Правительство разрешило сотрудникам почты использовать антидроновые средства

Правительство России расширило перечень вооружения для работников организаций федеральной почтовой связи.

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