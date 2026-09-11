Раскрыто, российские школьники смогут отказаться от углубленного изучения предметов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что новый стандарт для старших классов, дающий ученикам право отказаться от углубленного изучения предметов и изучать все дисциплины на базовом уровне, вступит в силу с 1 сентября 2027 года .
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