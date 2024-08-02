Какая грустная есть примета на 2 августа, когда народный календарь отмечает Ильин день: На Илью день до обеда – лето, после обеда – осень И да, считается, что купальный сезон 2 августа закрывается.
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Какая грустная есть примета на 2 августа, когда народный календарь отмечает Ильин день: На Илью день до обеда – лето, после обеда – осень И да, считается, что купальный сезон 2 августа закрывается.