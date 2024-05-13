Independent: Британия препятствует воссоединению украинских беженцев с детьми

Министерство внутренних дел Великобритании сделало условием для пребывания украинцев в стране наличие спонсора-поручителя с британским гражданством, что может воспрепятствовать воссоединению украинцев с их детьми.
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