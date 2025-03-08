В народном календаре – Поликарпов день, также известный как Кислые девки Считается, что с 8 по 15 марта могут возвращаться холода, поэтому зимние вещи упаковывать в шкафчик не спешим.
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В народном календаре – Поликарпов день, также известный как Кислые девки Считается, что с 8 по 15 марта могут возвращаться холода, поэтому зимние вещи упаковывать в шкафчик не спешим.