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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В народном календаре – Поликарпов день, также известный как Кислые девки

В народном календаре – Поликарпов день, также известный как Кислые девки Считается, что с 8 по 15 марта могут возвращаться холода, поэтому зимние вещи упаковывать в шкафчик не спешим.

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