Жителя Новосибирска обвинили в организации «группы смерти» в интернете

Жителя Новосибирска обвинили в распространении в интернете запрещенного контента. Как считает следствие, созданная злоумышленником группа в мессенджерах уговаривала потенциальных жертв, в частности детей, выполнять задания, необходимые для подготовки к суициду.
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