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Человеческая мозговая ткань выросла в мышах и образовала нервные связи

Человеческая мозговая ткань выросла в мышах и образовала нервные связи

Изучать человеческий мозг — значит всегда работать с чем-то, что нельзя вынуть и рассмотреть. Именно поэтому нейробиологи ищут способы создать живые модели мозговой ткани за пределами человеческого тела.

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