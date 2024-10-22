Зачем шайтаны сидят в матке мусульманок

При изучении религий можно обнаружить любопытные объяснения повседневных человеческих проблем. Оказывается, что в исламе есть учение, будто в матке женщин может поселиться шайтан, который в христианской культуре известен как сатана или дьявол.
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