ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Зачем шайтаны сидят в матке мусульманок

Зачем шайтаны сидят в матке мусульманок

При изучении религий можно обнаружить любопытные объяснения повседневных человеческих проблем. Оказывается, что в исламе есть учение, будто в матке женщин может поселиться шайтан, который в христианской культуре известен как сатана или дьявол.

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