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Культурология.рф

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Fashion: Отвергла Трампа, отказалась от Голливуде: Как первая «Московская красавица» Маша Калинина живёт и выглядит в свои 55

Fashion: Отвергла Трампа, отказалась от Голливуде: Как первая «Московская красавица» Маша Калинина живёт и выглядит в свои 55

В 1988 году фотографии этой девушки облетели, без преувеличения, весь мир. И это было вполне объяснимо, ведь она стала победительницей первого за всю историю существования Советского Союза конкурса красоты.

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