Премьер КНР указал на риски фрагментации мировой экономики

Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, государствам необходимо предотвращать искусственный разрыв в работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, заявил 28 ноября в ходе выступления на China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Цян.