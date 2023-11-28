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Премьер КНР указал на риски фрагментации мировой экономики

Премьер КНР указал на риски фрагментации мировой экономики

Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, государствам необходимо предотвращать искусственный разрыв в работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, заявил 28 ноября в ходе выступления на China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Цян.

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