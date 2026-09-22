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В Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа

В Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа

В Свердловскую область привезли 596 960 доз отечественной вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

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