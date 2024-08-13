Reuters: в Россию ввезли миллиарды долларов наличными несмотря на санкции

Между РФ и Западом открытая конфронтация, введено множество экономических и политических ограничений, однако бизнес и другая финансовая деятельность находят эффективные лазейки для продолжения успешных международных транзакций.
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