Трамп: по итогам переговоров с Путиным и Зеленским есть контуры сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 21 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате его недавних контактов с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским уже намечаются контуры возможной сделки по Украине.
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