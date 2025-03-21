Трамп: по итогам переговоров с Путиным и Зеленским есть контуры сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 21 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате его недавних контактов с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским уже намечаются контуры возможной сделки по Украине.