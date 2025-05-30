Ребята из района Строгино победили на патриотическом конкурсе «Папа, я жду тебя дома!»

Ученики школы №1619 победители на всероссийском патриотическом фестивале «Папа, я жду тебя дома!». Фестиваль «Папа, я жду тебя дома!», приуроченный к Году защитников Отечества и 80-летию Великой Победы, стал одним из самых массовых и знаковых событий этой весны, объединив около 15 тысяч человек из более чем 600 городов России.