EPSL: стало известно, как появились древние горы Антарктиды

Ученые под руководством Тимоти Полсена из Университета Висконсин-Ошкош и Джеффа Беновица из Университета Колорадо предложили новое понимание формирования массивных Трансантарктических гор — горной цепи, протянувшейся через всю Антарктиду.
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