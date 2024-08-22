ФАС хочет усилить контроль за сделками крупных финансовых компаний

В России планируется усилить надзор за сделками крупных финансовых организаций: такие банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать Федеральной антимонопольной службой (ФАС) приобретение долей и активов любых конкурентов, независимо от их величины.
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