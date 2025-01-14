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  • Людмила
    Ну, и вкус у этой ...ляди !!!Русская красотка ...
  • Людмила
    Ну, и...... !!!😛Русская красотка ...
  • Eduard
    Прекратите платить деньги в политизированый МОК.Если им нужна политика пусть из МОК уходят в Конгресс США и там хлеба...Министр спорта Ро...

«Ювентус» на выезде сыграл вничью c «Аталантой». Для туринцев это 13-я ничья в Серии А в текущем сезоне

«Ювентус» на выезде сыграл вничью c «Аталантой». Для туринцев это 13-я ничья в Серии А в текущем сезоне

Сегодня «Аталанта» сыграла против «Ювентуса» в матче 19-го тура итальянской Серии А.Сегодня «Аталанта» сыграла против «Ювентуса» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

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