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Ещё не перевелись на свете чудаки. Житель России выставил на продажу очки, якобы принадлежавшие серийному убийце из Ростовской области

Ещё не перевелись на свете чудаки. Житель России выставил на продажу очки, якобы принадлежавшие серийному убийце из Ростовской области

Продавец заверяет, что выкупил очки маньяка в Новочеркасске, где Андрею Чикатило был приведён смертельный приговор в исполнение.

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