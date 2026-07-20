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Большинство крыс и мышей в городах перестали бояться отравы

Ученые выяснили, почему в городах стало сложнее бороться с крысами и мышами. Генетический анализ показал, что многие из них приобрели мутации, которые позволяют выживать после воздействия самых популярных родентицидов, сообщили в исследовании, опубликованном в журнале Pest Management Science.

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