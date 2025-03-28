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На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В столице Незалежной резко обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Местные журналисты, исповедующие православие, сообщили на просторах интернет-пространства, что начался захват Ближних пещер монастырского комплекса.

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