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Царьград

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Ядерный реактор появится на Луне. Кто будет первым: Россия, Китай или США? Чей проект более успешен и почему это важно?

Ядерный реактор появится на Луне. Кто будет первым: Россия, Китай или США? Чей проект более успешен и почему это важно?

Как пишет The New York Times, США, Россия и Китай включились в борьбу за право первыми установить ядерный реактор на Луне.

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