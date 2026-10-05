Ядерный реактор появится на Луне. Кто будет первым: Россия, Китай или США? Чей проект более успешен и почему это важно?

Как пишет The New York Times, США, Россия и Китай включились в борьбу за право первыми установить ядерный реактор на Луне.
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