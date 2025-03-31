Мишустин: наставники победителей получат равные премии с учениками

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что наставники победителей чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий теперь будут получать денежные премии наравне с учениками, стимулируя интерес молодежи к новым секторам экономики.
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