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Царьград

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Мишустин: наставники победителей получат равные премии с учениками

Мишустин: наставники победителей получат равные премии с учениками

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что наставники победителей чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий теперь будут получать денежные премии наравне с учениками, стимулируя интерес молодежи к новым секторам экономики.

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