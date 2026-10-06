Напротив Сочи «горит море»

В акватории Сочи сегодня, 6 октября 2026 года, произошел крупный пожар на грузовом судне. По предварительным данным, в море напротив центрального городского пляжа «Ривьера» загорелся танкер, перевозивший нефтепродукты.
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