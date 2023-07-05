Крымское информационное агентство

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Трое руководителей республиканского УФСИН задержаны за получение взяток

Трое руководителей республиканского УФСИН задержаны за получение взяток

Директор питерской фирмы организовала интернет-магазин для крымских заключённых. Первый заместитель начальника УФСИН вместе с подчинёнными за покровительство и провоз бандеролей без соответствующего досмотра получал от предпринимательницы взятки.

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