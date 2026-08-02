«Как мёртвому припарка»: женитьба на россиянке не спасла мигранта с ВИЧ от депортации

Изображение сгенерировано нейросетью Амурский областной суд признал законным решение о нежелательности пребывания в России гражданина Казахстана, у которого выявили ВИЧ-инфекцию.
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