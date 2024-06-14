Источник: Мастеркову выписали из больницы и посоветовали обратиться к онкологу

Двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову выписали из больницы. По информации Mash в Telegram-канале, спортсменке врачи посоветовали обратиться к онкологу, который составит план дальнейшего лечения.
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