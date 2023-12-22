В России заявили об увеличении числа рабочих мест

К 2030 году в российской экономике появится дополнительно 2,4 миллиона рабочих мест. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, абсолютный приоритет в стране получат рабочие профессии — об этом она заявила во время определения столиц конкурса «Лучший по профессии» на выставке-форуме «Россия».