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1rre

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Россия разрабатывает уникальный план по очистке морей от БЭКов Украины и НАТО

Россия разрабатывает уникальный план по очистке морей от БЭКов Украины и НАТО

Россия разрабатывает уникальный план по очистке морей от БЭКов Украины и НАТО Юлия ЧелкановаВ условиях растущей угрозы со стороны украинских безэкипажных катеров и активности кораблей НАТО в Черном и Балтийском морях сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выступил с инициативой вернуться к разработке боевых ударных экранопланов.

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