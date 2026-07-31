Россия разрабатывает уникальный план по очистке морей от БЭКов Украины и НАТО Юлия ЧелкановаВ условиях растущей угрозы со стороны украинских безэкипажных катеров и активности кораблей НАТО в Черном и Балтийском морях сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выступил с инициативой вернуться к разработке боевых ударных экранопланов.