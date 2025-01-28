«Сбалансированный» автомат на СВО Информация о применении в зоне СВО специфических отечественных образцов стрелкового оружия появлялась и ранее.
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«Сбалансированный» автомат на СВО Информация о применении в зоне СВО специфических отечественных образцов стрелкового оружия появлялась и ранее.
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