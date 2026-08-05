ВОЗ: риск распространения вируса Бурбон низкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса Бурбон как низкий. Об этом сообщил официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии