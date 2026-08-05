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ВОЗ: риск распространения вируса Бурбон низкий

ВОЗ: риск распространения вируса Бурбон низкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса Бурбон как низкий. Об этом сообщил официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.

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