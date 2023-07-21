Украина без Одесского порта - обрезанный шлемазл на передержке. Ну а больше всех в этой делюге достанется Турции

А

Анатолий

Меня интересует вопрос - как денацифицируют Усраину. Методом обрезания? То есть обрежут по самые помидоры? Это значит , что всю бандеровскую часть пшекам, венграм, румынам бросят. Драку там затеяв. И вечную головную боль им подарив от этих ублюдков. Так, что ли? Неплохо было бы. Или отодвинув всю эту мерзоту до бывших границ СССР и на этой территории создав Малороссию. Правда уже многие мудрецы нам объясняют, что это невозможно. Дескать там население не такое. Оно против. Ну, так надо видоизменить население. В Калининградской области смогли это сделать в 1946 году. А почему это нельзя сделать на Западной Усраине в 2023 году. Причём желающих это сделать предостаточно. Это сотни тысяч воинов , льющих свою кровь на фронте. А сделать надо- во имя жизни наших детей и внуков.