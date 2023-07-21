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  • ludmila Cernega
    Россия снова повелась на очередной блудняк от Запада.....невооруженным глазом было видно, что эта сделка, чистая проф...Выход из зерновой...
  • лина любимцева
    ДА!! Это нужно сделать обязательно!!...Но сделают ли?... Что-то у меня все меньше и меньше оптимизма в этом плане...Украина без Одесс...
  • лина любимцева
    Нужно, чтобы Одесса и Одесская область были в составе РОССИИ!Украина без Одесс...

Украина без Одесского порта - обрезанный шлемазл на передержке. Ну а больше всех в этой делюге достанется Турции

Украина без Одесского порта - обрезанный шлемазл на передержке. Ну а больше всех в этой делюге достанется Турции

Юрий Кот Всё больше начинаю понимать, что главных причин удара по Крымскому мосту было две: 1.

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Комментарии
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А
Анатолий
Меня интересует вопрос - как денацифицируют Усраину. Методом обрезания? То есть обрежут по самые помидоры? Это значит , что всю бандеровскую часть пшекам, венграм, румынам бросят. Драку там затеяв. И вечную головную боль им подарив от этих ублюдков.   Так, что ли?  Неплохо было бы. Или отодвинув всю эту мерзоту до бывших границ СССР и на этой территории создав Малороссию. Правда уже многие мудрецы нам объясняют, что это невозможно.  Дескать там население не такое. Оно против. Ну, так надо видоизменить население. В Калининградской области смогли это сделать в 1946 году. А почему это нельзя сделать на Западной Усраине в 2023 году. Причём желающих это сделать предостаточно. Это сотни тысяч воинов , льющих свою кровь на фронте. А сделать надо- во имя жизни наших детей и внуков.
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17 час.
лина любимцева
Нужно, чтобы Одесса и Одесская область были в составе РОССИИ!
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8 час.
лл
лина любимцева
ДА!! Это нужно сделать обязательно!!...Но сделают ли?... Что-то у меня все меньше и меньше оптимизма в этом плане...
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8 час.

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