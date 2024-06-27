Пикетировавшая Кремль семья из Новосибирска добилась встречи с властями

Правительство региона разберётся, как помочь многодетным сибирякам с решением жилищного вопроса.Многодетная семья Белозеровых из Новосибирска, которая полным составом в начале лета вышла на Красную площадь, требуя от властей помочь с решением жилищного вопроса, добилась аудиенции в правительстве Новосибирской области.