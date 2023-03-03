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Азиатские иммигранты подняли популярность бадминтона в стране

Азиатские иммигранты подняли популярность бадминтона в стране

За последние два года популярность бадминтона по всей Австралии возросла и этот всплеск в основном обусловлен мигрантами из Южной Азии, где этот вид спорта особенно популярен, сообщает 4 марта Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

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