Тот случай, когда видеорегистратор «навредил» владельцу

12 декабря службы экстренной помощи в Новом Южном Уэльсе (Австралия) выехали на аварию. По прибытии они обнаружили не справившегося с управлением 19-летнего парнишку, предположительно участвовавшего в уличных гонках.
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